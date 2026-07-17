 

Минюст РФ внес в список «иноагентов» Дмитрия Петрова, российского и израильского журналиста

17.07.2026, 18:30, Разное
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Минюст РФ пополнил реестр «иностранных агентов».

В него вошли: Дмитрий Петров – российский и израильский журналист и писатель, его повесть о войне «Родительский день», вышедшая в 2024 году, вошла в шорт-лист независимой литературной премии «Дар»; журналист Александр Поливанов; пермский медиапроект «Четвертый сектор», «Либертарианская партия России» (председатель Марина Мацапулина).

Как считает ведомство, все новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную информацию» о политике российских властей.

Кроме того, в сообщении минюста говорится, что все, кроме «Четвертого сектора», выступали против российско-украинской войны.


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