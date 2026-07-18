 

УКВЗ показал на рендерах двухэтажный трамвай «Антар»

18.07.2026, 8:15, Разное
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На выставке «Иннопром‑2026» представители УКВЗ (Усть‑Катавский вагоностроительный завод) продемонстрировали общественности изображения двухэтажного трамвая «Антар». Посетители смогли увидеть не только общий внешний вид вагона, но и оформление салонов на обоих этажах.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, в настоящий момент обсуждается возможность выпуска таких двухэтажных трамваев для Санкт-Петербурга, а ранее прорабатывался вопрос их поставки в Москву.

Трамвай «Антар» — это односекционная низкопольная модель с двумя этажами для пассажиров. Его планируют задействовать прежде всего на туристических маршрутах с высокой загрузкой.

В комплектацию вагонов войдут аккумуляторы с запасом хода до 3 км, а также системы для интеграции в инфраструктуру «умного города», обеспечения безопасности водителя, проведения технической диагностики, мультимедийные информационные комплексы и прочие функциональные решения.

Согласно проектным данным, «Антар» получил две двухосные тележки с базой 1,8 метра, которые в общей сложности имеют четыре электродвигателя, выдающих по 72 кВт мощности каждый. При длине в 16,8 метра вагон имеет высоту 5,4 метра (контактная сеть — 5,8 метра). Также говорится о конструкционной скорости в 75 км/ч и массе, не превышающей 20 тонн.

Впервые о российском двухэтажном трамвае в «Роскосмосе», куда входит УКВЗ, заговорили в 2022 году, а уже в 2025-м в ходе выставки «Иннопром-2025» был продемонстрирован его макет.


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