УКВЗ показал на рендерах двухэтажный трамвай «Антар»

На выставке «Иннопром‑2026» представители УКВЗ (Усть‑Катавский вагоностроительный завод) продемонстрировали общественности изображения двухэтажного трамвая «Антар». Посетители смогли увидеть не только общий внешний вид вагона, но и оформление салонов на обоих этажах.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, в настоящий момент обсуждается возможность выпуска таких двухэтажных трамваев для Санкт-Петербурга, а ранее прорабатывался вопрос их поставки в Москву.

Трамвай «Антар» — это односекционная низкопольная модель с двумя этажами для пассажиров. Его планируют задействовать прежде всего на туристических маршрутах с высокой загрузкой.

В комплектацию вагонов войдут аккумуляторы с запасом хода до 3 км, а также системы для интеграции в инфраструктуру «умного города», обеспечения безопасности водителя, проведения технической диагностики, мультимедийные информационные комплексы и прочие функциональные решения.

Согласно проектным данным, «Антар» получил две двухосные тележки с базой 1,8 метра, которые в общей сложности имеют четыре электродвигателя, выдающих по 72 кВт мощности каждый. При длине в 16,8 метра вагон имеет высоту 5,4 метра (контактная сеть — 5,8 метра). Также говорится о конструкционной скорости в 75 км/ч и массе, не превышающей 20 тонн.

Впервые о российском двухэтажном трамвае в «Роскосмосе», куда входит УКВЗ, заговорили в 2022 году, а уже в 2025-м в ходе выставки «Иннопром-2025» был продемонстрирован его макет.

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