 

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Тамбовской области, семеро погибших

18.07.2026, 8:00, Разное
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В ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическому центру-складу Wildberries в городе Котовске Тамбовской области, погибли семеро сотрудников ночной смены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По предварительным данным, 24 человека пострадали, их госпитализировали в медучреждения Тамбова и Котовска.

Компания Wildberries, крупнейший российский маркетплейс и онлайн-ритейлер, сообщила об атаке на еще один свой склад, в подмосковной Электростали.

В подмосковном Ногинске после атаки беспилотников загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, на месте работают МЧС и оперативные службы. По его данным, пострадали два человека.

Также эвакуирован роддом, расположенный рядом с ногинской нефтебазой. Пациенты переведены в другие медучреждения, сообщил губернатор Подмосковья.


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