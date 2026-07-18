 

Пенсионерка, настроившая VPN всему подъезду, стала главным сетевым архитектором Cisco

18.07.2026, 9:18, Разное
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Компания Cisco Systems объявила о назначении 72-летней Зинаиды Никифоровны Кукушкиной из Челябинска на должность главного сетевого архитектора глобальной инфраструктуры. Кадровое решение было принято после того, как HR-департамент корпорации обнаружил, что пенсионерка в одиночку развернула самодельную mesh-сеть на базе старых роутеров, обеспечив бесперебойным VPN всё население собственного подъезда и прилегающей многоэтажки. 

До начала массовых блокировок Telegram женщина, по её собственному признанию, видела компьютер лишь по телевизору. Соседи Зинаиды Никифоровны рассказали, что всё началось с того, что женщина не смогла зайти в чат своего дачного товарищества и решила разобраться в проблеме самостоятельно, вооружившись инструкцией, распечатанной внуком. За три месяца она освоила маршрутизацию и шифрование и организовала сеть с распределённым резервированием узлов на случай отключения электричества. Особо отмечается внедрённая пенсионеркой технология обхода блокировок через цепочку серверов, последний из которых физически находился в квартире её сестры в Минске. Cisco оценила этот опыт как уникальный: ни один сертифицированный специалист корпорации никогда не работал под таким давлением со стороны Роскомнадзора.

«Я всю жизнь думала, что IP-адрес – это что-то вроде почтового индекса, – прокомментировала Зинаида Никифоровна. – Когда заблокировали Telegram, я сказала: ну нет, внук мне туда скидывает рецепты и фотографии своих кошек, я этого не потерплю. Только теперь мне платят в долларах, и я изучаю мануалы по криптовалюте, чтобы вывести кэш». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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