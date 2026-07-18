Басманный суд снял КПРФ с выборов в Госдуму за отказ покаяться в убийстве царской семьи

Басманный суд столицы полностью удовлетворил иск лидера ЛДПР Леонида Слуцкого к КПРФ о восстановлении исторической справедливости в отношении семьи последнего российского императора Николая II.

«Христопродавцы-большевики в 1918 году расстреляли нашего природного царя и его близких. Современные коммунисты отказались покаяться за это злодеяние, поэтому они не имеют право быть представленными в парламенте», – сказал Слуцкий.

Согласно решению суда, КПРФ не сможет участвовать в выборах любого уровня до принесения публичных извинений за расстрел в Ипатьевском доме.

«Каждый кандидат в депутаты обязан до регистрации в ЦИК подписать заявление с осуждением убийства Николая Романова и членов его семьи. Отказ от подписания данного является основанием для недопуска к выборам», – говорится в документе.

Лидер КПРФ назвал решение Басманного суда «белогвардейским» и пообещал обжаловать его в вышестоящей инстанции.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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