OpenAI выпустила свой первый в истории физический продукт

Компания OpenAI запустила в продажу ограниченное количество своего первого в истории физического продукта. Это узкоспециализированная клавиатура Codex Micro, спроектированная совместно с Work Louder, и предназначенная для программистов. А именно для тех, кто активно полагается на использование в работе ИИ-агентов Codex.

Это скорее контроллер, чем полноценная клавиатура, потому что здесь нет традиционной раскладки – она ни к чему, так как код генерирует ИИ по инструкциям пользователя. Codex Micro оснащена 13 механическими переключателями, джойстиком, поворотным регулятором и сенсорным датчиком. Все элементы настраиваются через приложение ChatGPT, причем можно поменять как их функции, так и отзывчивость на действия пользователя.

Шесть главных клавиш привязаны к конкретным ИИ-агентам, они имеют специальную подсветку, которая указывает на текущий статус выполнения задачи, есть ли ошибка, требуется ли обратная связь и т.д. Джойстик используется для навигации, регулятор корректирует уровень логического мышления ИИ-агента, отдельная кнопка выделена под запись голосовых указаний. Остальные кнопки программируемые.

Клавиатура стоит $230, сколько экземпляров изготовлено – закрытая информация. Однако в OpenAI не скрывают, что намерены с ее помощью сделать разработку новых ИИ-решений с использованием ИИ-агентов быстрее и эффективнее.

Источник — The Verge

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