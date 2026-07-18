Пользователи получат право на налоговый вычет за посещение сайтов в зоне .рф

Минцифры объявило о запуске программы по укреплению доверия граждан к отечественным доменным зонам. Согласно новым требованиям, сайты в зоне .рф получат статус социально значимых ресурсов, а пользователи, посещающие их чаще трёх раз в день, смогут претендовать на налоговый вычет за цифровой патриотизм.

В министерстве пояснили, что доменная зона является важнейшим элементом гражданской идентичности и напрямую влияет на нравственное состояние пользователя.

Для повышения доверия граждан все сайты в зоне .рф будут обязаны размещать на главной странице специальный знак качества с надписью «Проверено кириллицей». Кроме того, браузеры российских разработчиков начнут автоматически затемнять адреса в иностранных доменных зонах и выводить предупреждение: «Данный ресурс может содержать чрезмерное количество альтернативных точек зрения».

По данным ВЦИОМ, после публикации инициативы доверие к домену .рф выросло до 97%, а 18% опрошенных заявили, что готовы перенести в него свои фамилии и отчества.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro