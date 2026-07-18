 

Пользователи получат право на налоговый вычет за посещение сайтов в зоне .рф

18.07.2026, 18:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Минцифры объявило о запуске программы по укреплению доверия граждан к отечественным доменным зонам. Согласно новым требованиям, сайты в зоне .рф получат статус социально значимых ресурсов, а пользователи, посещающие их чаще трёх раз в день, смогут претендовать на налоговый вычет за цифровой патриотизм.

В министерстве пояснили, что доменная зона является важнейшим элементом гражданской идентичности и напрямую влияет на нравственное состояние пользователя.

Для повышения доверия граждан все сайты в зоне .рф будут обязаны размещать на главной странице специальный знак качества с надписью «Проверено кириллицей». Кроме того, браузеры российских разработчиков начнут автоматически затемнять адреса в иностранных доменных зонах и выводить предупреждение: «Данный ресурс может содержать чрезмерное количество альтернативных точек зрения».

По данным ВЦИОМ, после публикации инициативы доверие к домену .рф выросло до 97%, а 18% опрошенных заявили, что готовы перенести в него свои фамилии и отчества.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.07 / Экомаршруты в Google Maps — что это на самом деле

18.07 / Посол Израиля в ООН — «Мамдани потерпел фиаско в управлении Нью-Йорком»

18.07 / «Обижать Кимов никто не имеет права»: КНДР пригрозила ядерным ударом за уничтожение склада Wildberries

18.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1606-й день войны

18.07 / Басманный суд снял КПРФ с выборов в Госдуму за отказ покаяться в убийстве царской семьи

18.07 / Мэр Нью-Йорка намерен добиваться ареста Биньямина Нетаниягу

18.07 / Зеленский — на складах Wildberries хранились комплектующие для беспилотников

18.07 / Астероид со странным орбитальным  отклонением оказался «темной» кометой

18.07 / OpenAI выпустила свой первый в истории физический продукт

18.07 / Дочери фараонов могли быть воительницами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике