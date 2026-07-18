Посол Израиля в ООН — «Мамдани потерпел фиаско в управлении Нью-Йорком»

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что «Мамдани потерпел фиаско в управлении городом Нью-Йорк. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях мэра и бороться с растущей волной антисемитизма в своем городе, он решил разжигать вражду путем нападок на Израиль. Премьер-министр Израиля прибудет в Нью-Йорк, с гордостью выступит перед Генассамблеей ООН и всем миром».

Это заявление было сделано Дани Даноном после того, как мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что по-прежнему намерен добиваться ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот, как ожидается, прибудет на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.

По словам Мамдани, он выясняет, есть ли у него юридические полномочия приказать полиции Нью-Йорка, которую он курирует, задержать иностранного лидера, такого как Нетаниягу.

Мэр Нью-Йорка отметил, что в настоящее время он ведет активный диалог по этому вопросу с юридическим департаментом мэрии.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro