Экомаршруты в Google Maps — что это на самом деле

С настройками по умолчанию навигационный сервис Google Maps выстраивает не абстрактный «путь из А в Б», а так называемый экомаршрут. Это комбинация из «экономия» и «экологичность», а направлена данная опция на снижение расхода топлива во время поездки — и, как следствие, количества выбросов. Однако пользователи нередко жалуются, что данная функция игнорирует их личные потребности в комфорте поездки и порой даже может навредить.

При построении экомаршрута Google Maps стремится обеспечить движение с крейсерской скоростью на как можно большей части пути. Для этого приложение учитывает наличие пробок, перекрестков и даже топографию – движение в гору требует больших затрат энергии. Это не значит, что программа всегда уводит с оживленных магистралей на полупустые проселочные дороги – в целом она стремится к балансу при оценке преимуществ передвижения по всем типам дорог.

Чего Google Maps не учитывает – это время в пути и комфорт водителей. Просто потому, что у сервиса есть только один вид данных о самом транспорте — это тип его силовой установки, который можно указать в настройках. Однако хотя сервис и понимает разницу между бензиновым, дизельным, гибридным и электрическим моторами, он не знает их объем и состояние. Как и износ покрышек, загруженность машины, количество людей внутри, опыт водителя и т.д. Как следствие, объезд пробки по проселкам может превратиться в не самый приятный квест из-за качества дорог и занять много больше времени.

Итог: экомаршруты в Google Maps действительно экономят топливо. Но сопутствующие издержки могут нивелировать всю выгоду и даже создать проблемы, потому что иной раз выгоднее просто придерживаться магистралей, чем ездить по незнакомой местности.Источник — Engadget

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