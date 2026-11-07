У людей с особым видом жира реже выявляют депрессию и тревожные расстройства

В организме человека есть особый вид жира, который не столько запасает энергию, сколько расходует её для производства тепла. Теперь учёные обнаружили у него ещё одну неожиданную особенность: у людей с заметной активностью такой ткани значительно реже диагностируют депрессию и тревожные расстройства.

Речь идёт о бурой жировой ткани, которая располагается преимущественно в области шеи, ключиц и подмышек. В отличие от обычного белого жира, служащего энергетическим запасом, бурый жир помогает поддерживать температуру тела. Когда человеку холодно, его клетки начинают активно расходовать энергию, выделяя тепло.

Именно эта способность позволяет обнаруживать бурый жир при медицинских обследованиях. Во время некоторых видов томографии пациенту вводят специальное вещество с радиоактивной меткой, похожее на глюкозу. Активные клетки поглощают его, благодаря чему становятся видны на снимках.

Исследователи из Рокфеллеровского университета изучили медицинские данные более 100 тысяч пациентов онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга в Нью-Йорке. Они сопоставили результаты томографии с историями болезней и сведениями о принимаемых лекарствах, чтобы выяснить, связана ли обнаруживаемая бурая жировая ткань с состоянием здоровья.

Результаты оказались любопытными. Среди пациентов, у которых на снимках обнаруживался бурый жир, депрессивные эпизоды были зарегистрированы в 5,4% случаев. Среди людей, у которых эта ткань не выявлялась, показатель достигал 8,2%. Тревожные расстройства также встречались реже в первой группе.

При сравнении исследователи учитывали возраст, пол, индекс массы тела и температуру наружного воздуха. Связь сохранялась и после дополнительных поправок на курение, особенности онкологического заболевания, лечение и другие обстоятельства.

Но каким образом жировая ткань может быть связана с психическим состоянием?

По мнению исследователей, возможное объяснение заключается не в непосредственном воздействии бурого жира на мозг, а в его связи с обменом веществ. У пациентов с обнаруживаемой бурой жировой тканью наблюдались более благоприятные показатели сахара в крови, в том числе при оценке его среднего уровня за длительный период.

Учёные предполагают, что значение могут иметь сразу несколько факторов: более здоровое распределение жировых запасов, улучшенный обмен веществ и меньшая выраженность воспалительных процессов. Все эти особенности ранее связывали с более благоприятными показателями психического здоровья.

Исследователи также попытались выяснить, имеет ли значение расположение и активность бурого жира. Для этого они использовали алгоритм машинного обучения, который оценивал объём ткани и интенсивность поглощения глюкозы примерно у 8700 пациентов. Особенно заметная связь с благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья и обмена веществ обнаружилась у активного бурого жира в подмышечных областях. Однако связь с психическими расстройствами оценивалась отдельно, поэтому приписывать этой конкретной области защитное действие против депрессии нельзя.

Ещё одно интересное наблюдение касалось лекарств. У пациентов, принимавших некоторые антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, бурый жир обнаруживался реже. Эта закономерность сохранялась даже после учёта соответствующих психиатрических диагнозов. Результат согласуется с более ранними исследованиями, согласно которым подобные препараты могут снижать активность бурой жировой ткани.

Кроме того, учёные обнаружили, что некоторые препараты для снижения артериального давления связаны с более частым выявлением бурого жира. Один из них, лозартан, дополнительно проверили на выращенных в лаборатории клетках и мышах. Препарат действительно усиливал активность бурой жировой ткани, а животные, получавшие его, расходовали больше энергии. Однако влияние лозартана на тревожность или депрессию в этих экспериментах не изучали.

Авторы подчёркивают, что результаты пока не доказывают защитного действия бурого жира. Исследование основано на уже существовавших медицинских записях, поэтому установить причинно-следственную связь невозможно. Кроме того, все участники наблюдались в онкологическом центре, а более трёх четвертей пациентов в сопоставленных группах составляли женщины. Различия в видах опухолей и проводимом лечении также могли повлиять на результаты.

Тем не менее работа открывает интересное направление для дальнейших исследований. Ранее та же научная группа обнаружила связь бурого жира с меньшей частотой диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь к этим наблюдениям добавились данные о психическом здоровье.

Следующим шагом могут стать клинические испытания методов, повышающих активность бурой жировой ткани. Учёные предлагают оценивать в таких исследованиях не только изменения обмена веществ, но и симптомы тревоги и депрессии. Это позволит выяснить, действительно ли бурый жир влияет на психическое состояние или лишь служит показателем других благоприятных процессов в организме.