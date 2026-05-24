Трамп распорядился не торопиться с подписанием сделки с Ираном и сохранении морской блокады

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своим представителям на переговорах с Ираном не спешить с заключением соглашения. «Время на нашей стороне. Блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, подтверждено и подписано», – написал он в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, переговоры «проходят упорядоченно и конструктивно», а обе стороны «должны не торопиться и сделать все правильно – ошибки недопустимы».

В том же сообщении Трамп подверг резкой критике ядерную сделку администрации Обамы, назвав ее «одной из худших в истории страны» и «прямым путем к созданию Ираном ядерного оружия». Нынешние переговоры, по его утверждению, преследуют «прямо противоположную» цель.

Трамп также поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку и предложил Ирану присоединиться к «Соглашениям Авраама», добавив, что отношения Вашингтона и Тегерана «становятся более профессиональными и продуктивными».