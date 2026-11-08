 

Трамп предложил главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома и взять с собой бойцов

08.11.2026, 6:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп предложил генеральному директору организации смешанных единоборств UFC Дэйне Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома. Уайт заявил, что намерен встретиться с президентом в понедельник, 9 ноября, чтобы обсудить предложение, хотя ранее CNN сообщал, что он отказался от должности.

В субботу, 7 ноября, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, в котором назвал Уайта своим другом, «бойцом и воином по натуре», и объявил, что предложил ему возглавить пресс-службу Белого дома. Президент призвал его привести с собой нескольких известных бойцов UFC, которые станут его помощниками.

Среди названных Трампом спортсменов – Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гэтжи, Даниэль Кормье и Аманда Нуньес. «Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от обезумевших левых. Дэйна станет пресс-секретарем, какого еще не было», – написал президент.

Как пишет Associated Press, Уайт, находившийся в Лондоне на боксерском мероприятии, подтвердил журналистам, что собирается вылететь в Вашингтон и встретиться с Трампом в Белом доме в понедельник. При этом он не уточнил, рассматривает ли предложение всерьез. Отвечая на вопрос о возможности совмещать новую должность с руководством UFC и другими проектами, Уайт заметил: «У меня и так много работы». По его словам, после встречи с президентом он сможет рассказать больше.

Ранее CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Уайт отклонил предложение. Один из сотрудников Белого дома предположил, что заявление Трампа могло быть шуткой. Сам Уайт опубликовал в Instagram изображение, на котором он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома, с подписью «К следующей главе».

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной после ухода Кэролайн Ливитт в августе и увольнения ее преемницы Кэти Закарии, продержавшейся на посту всего пять дней. Уайт много лет поддерживает Трампа и участвовал в его предвыборных кампаниях. В июне 2026 года на территории Белого дома состоялся турнир UFC, приуроченный к 250-летию независимости США и 80-летию президента.

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