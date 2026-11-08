Стрельба в Кракове — шесть погибших, иностранцы среди жертв, три тела найдены в доме убийцы

В Польше продолжается расследование массового убийства, совершенного 7 ноября в историческом центре Кракова. В результате стрельбы на Главной рыночной площади погибли шесть человек, в том числе житель Великобритании, не менее 15 получили ранения. В доме террориста обнаружены тела еще трех человек, предположительно членов его семьи. Власти расследуют возможную связь нападения с ультраправой идеологией. На 8 и 9 ноября в Польше объявлен национальный траур.

Как пишет Reuters, министерство внутренних дел Польши уточнило, что среди раненых находятся граждане Австрии, Германии, Португалии, РФ и Великобритании. Среди шести погибших – четыре женщины и двое мужчин. По состоянию на вечер субботы были установлены личности трех гражданок Польши и одного британского гражданина. Личности еще двух погибших уточняются.

Нападение произошло в субботу около 15:00. Вооруженный мужчина на автомобиле выехал на Главную рыночную площадь Кракова, одну из главных туристических достопримечательностей Польши, и начал беспорядочно стрелять по прохожим. По словам очевидцев, выстрелы раздавались из окна со стороны водителя. Люди бросились бежать, некоторые укрылись в расположенных на площади кафе и ресторанах.

Стрельба продолжилась на прилегающих улицах. В частности, был обстрелян трамвай первого маршрута, находившийся на площади Всех Святых. Пуля разбила стекло кабины водителя, однако ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. По словам министра внутренних дел Марчина Кервиньского, сотрудники полиции открыли огонь по преступнику через три минуты после поступления первого сообщения о стрельбе. Подозреваемый был ранен и задержан в районе пересечения улиц Дитля и Страдомской, после чего доставлен в больницу.

При задержании получили огнестрельные ранения двое полицейских. Один из них был ранен трижды и находился в крайне тяжелом состоянии. По последним сообщениям властей, оба сотрудника полиции перенесли операции, их состояние стабильно. Сам задержанный тоже перенес несколько хирургических вмешательств. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное.

Подозреваемый – житель Польши, родившийся в 2002 году. По данным полиции, он действовал в одиночку, был одет в одежду военного образца и использовал винтовку типа AR-15. У него имелось разрешение на владение огнестрельным оружием. В автомобиле обнаружены дополнительные единицы оружия, боеприпасы и военное снаряжение.

Глава МВД Марчин Кервиньский заявил, что предварительные результаты расследования указывают на увлечение нападавшего крайне правыми идеями. По словам министра, подозреваемый придерживался «очень радикальных» и «ультранационалистических» взглядов. При этом Кервиньский подчеркнул, что идеологические мотивы преступления еще предстоит установить в ходе следствия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что при обыске дома подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский, расположенном примерно в 180 километрах к северу от Кракова, были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины. По предварительным данным, это близкие родственники задержанного. Обстоятельства их гибели расследуются, пока неизвестно, когда и каким образом они были убиты.

По словам Туска, силовики предполагали, что в доме может находиться значительное количество оружия. Из соображений безопасности здание первоначально осмотрели с помощью беспилотника. Жителей эвакуировали, после чего внутрь вошли сотрудники антитеррористического подразделения.

К расследованию привлечены сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) и Службы военной контрразведки (SKW). Следователи выясняют, готовился ли нападавший к массовому убийству заранее, имел ли сообщников и связаны ли обнаруженные в его доме тела с нападением в Кракове.

Дональд Туск охарактеризовал произошедшее как террористический акт. «До сих пор в Польше у нас не было столь вопиющих случаев терроризма», – заявил премьер-министр, подчеркнув, что именно так следует называть нападение на мирных людей в центре Кракова. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также назвал произошедшее террористическим нападением.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил национальный траур 8 и 9 ноября. В Кракове траурные мероприятия продлятся дольше. Руководство страны выразило соболезнования семьям погибших и поблагодарило полицейских, действия которых, по словам главы МВД, позволили предотвратить еще большее число жертв.

Соболезнования Польше выразили руководители европейских государств и институтов Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение шокирующим, а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что трагедия отзовется далеко за пределами Польши.

Накануне NEWSru.co.il сообщал, что во время стрельбы неподалеку от Главной площади находилась группа израильских школьников. Они покинули опасный район и вернулись в гостиницу. По данным израильских служб безопасности и польской полиции, нападение не было направлено против израильской делегации. Израильтян среди погибших и раненых нет.