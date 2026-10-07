 

Швейцарские ножи Victorinox получат дополнение, которого им не хватало больше 130 лет

07.10.2026, 15:18, Разное
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За свою долгую 136-летнюю историю швейцарские армейские ножи Victorinox завоевали мировую популярность благодаря своей универсальности. Но все эти годы им не хватало всего одной вещи — а именно… зажима для крепления в кармане.

Устранить столь досадный пробел взялся EDC-бренд компании Tortoise Gear (США) c помощью универсальной карманной клипсы Lamprey 91, совместимой практически со всеми 91-мм моделями ножей Victorinox.

Конструкция Lamprey 91 идеально вписывается в геометрию ножа, позволяя надежно фиксироваться на заклепках. Глядя на нож с зажимом, создается впечатление, что он был в комплекте мультитула всегда. Среди достоинств нового аксессуара — возможность установить его как съемное или стационарное крепление.

Зажим изготовлен из нержавеющей стали аэрокосмического класса, прошедшей специальную термическую обработку. Lamprey 91 крепится к верхней части ножа, поэтому не создает проблем для других складных инструментов и не занимает место на связке ключей. В верхней части зажима есть отверстие для темляка, прикрепив который будет проще извлекать нож. И еще одна опция — возможность вставить в него 4-мм отверточную биту.

В рамках кампании на Kickstarter можно приобрести Lamprey 91 за $25. В случае ее успеха поставки начнутся в феврале 2027 года.Источник &#8212 Kickstarter


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