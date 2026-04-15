 

Россиянку, забившую кальян на куличе, отправят в монастырь

15.04.2026, 11:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Басманный суд Москвы постановил отправить в монастырь 27-летнюю уроженку Саранска Ксению, прославившуюся тем, что забила кальян на пасхальном куличе и опубликовала видео в запрещённой в России социальной сети.

В ходе рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» в случае признания виновной девушке грозил штраф в размере 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Учитывая требования группы верующих, требовавших для провинившейся максимально жёсткого наказания, а также публичные извинения от подсудимой, суд принял компромиссное решение – отправить на полгода Ксению в Петропавловский женский монастырь, где она «сможет искупить свой грех и послужить на благо церкви».

Верховный суд России одобрил решение инстанции, рекомендовав считать его прецедентом при рассмотрении дел по соответствующей статье УК РФ. Вердикт поддержали и представители духовенства.

«Именно духовности, а не тюремных наколок, не хватает гражданам, допускающим оскорбление чувств верующих. Петропавловский монастырь – идеальное место, чтобы прикоснуться к святому, осознать ценность веры и её неотъемлемых атрибутов. Да и просто рабочие руки нам в монастырях не повредят», – прокомментировал завершение судебного процесса председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, протоиерей Владимир Легойда.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.04 / В Сколково разработали шерстяные носки с навигатором

15.04 / На месте Катынского расстрела открыта выставка «Десять веков польской русофобии»

15.04 / «Росатом» показал прототип российского робота-электрозаправщика

15.04 / Правительство Испании предоставляет законный статус полумиллиону нелегалов

15.04 / Тараканы помогут в обеспечении жизнедеятельности орбитальных станций

15.04 / Муравьи впервые выступили в роли чистильщиков жвал другого вида

15.04 / Что дает ИИ уже сейчас — и почему этого пока недостаточно

15.04 / Папа Римский пронес проповедь с кафедры Блаженного Августина

15.04 / Нарушение речи при аутизме связали с нетипичной активностью слуховой коры

15.04 / Нектарницы оказались единственными позвоночными, всасывающими жидкость только с помощью языка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике