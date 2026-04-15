Россиянку, забившую кальян на куличе, отправят в монастырь

Басманный суд Москвы постановил отправить в монастырь 27-летнюю уроженку Саранска Ксению, прославившуюся тем, что забила кальян на пасхальном куличе и опубликовала видео в запрещённой в России социальной сети.

В ходе рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» в случае признания виновной девушке грозил штраф в размере 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Учитывая требования группы верующих, требовавших для провинившейся максимально жёсткого наказания, а также публичные извинения от подсудимой, суд принял компромиссное решение – отправить на полгода Ксению в Петропавловский женский монастырь, где она «сможет искупить свой грех и послужить на благо церкви».

Верховный суд России одобрил решение инстанции, рекомендовав считать его прецедентом при рассмотрении дел по соответствующей статье УК РФ. Вердикт поддержали и представители духовенства.

«Именно духовности, а не тюремных наколок, не хватает гражданам, допускающим оскорбление чувств верующих. Петропавловский монастырь – идеальное место, чтобы прикоснуться к святому, осознать ценность веры и её неотъемлемых атрибутов. Да и просто рабочие руки нам в монастырях не повредят», – прокомментировал завершение судебного процесса председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, протоиерей Владимир Легойда.

—