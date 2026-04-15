«Росатом» показал прототип российского робота-электрозаправщика

Фото: ТВЭЛ

Представители «Росатома» в рамках мероприятия Renwex 2026, посвященного энергосбережению и электротранспорту, показали общественности интересное решение, предназначенное для развития инфраструктуры электрических автомобилей — автономную мобильную зарядную станцию отечественной разработки.

Новинка в виде небольшого роботизированного комплекса способна перемещаться по парковочным зонам. Если ближайшие зарядки стационарного типа заняты, водитель сможет вызвать ее с помощью приложения, подключить кабель и дождаться окончания зарядки. Затем мобильная станция возвращается на свою базу для подзарядки через пантограф.

Мобильная «зарядка» может перемещаться со скоростью до 10 км/ч и несет в себе батарею на 35 кВт·ч в пилотных образцах, но серийные модели будут иметь аккумуляторы на 105 кВт·ч. При этом в них применяются литий-ионные батареи, созданные в «Росатоме». Продуманная конструкция станции с автомобильными колесами обеспечивает уверенное перемещение по парковкам с преодолением уклонов и неровностей.

Как ожидают разработчики, такие роботизированные зарядные станции найдут широкое применение в коммерческих и жилых застройках, а также заинтересуют компании, занимающиеся созданием и обслуживанием зарядной инфраструктуры. Производиться они будут на мощностях «Росатома», а ключевым исполнителем данного проекта является «Центротех Инжиниринг».