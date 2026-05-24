 

Помпео раскритиковал соглашение с Ираном, советник Трампа ответил нецензурно

24.05.2026, 11:00, Разное
Майк Помпео, занимавший пост Государственного секретаря США в первую президентскую каденцию Дональда Трампа, подверг резкой критике готовящееся соглашение между Ираном и США. Политик отметил: возникает ощущение, что за ним стоят представители левого крыла администрации Барака Обамы.

«Готовящееся соглашение с Ираном выглядит, как взятое из методички Венди Шерман, Роберта Мэлли и Бена Родса: заплатите Корпусу стражей исламской революции за создание оружия массового поражения и возможность терроризировать мир», – написал он.

«Это совсем не «Америка на первом месте». Все просто: откройте чертов пролив. Лишите Иран доступа к деньгам. Лишите Ирана возможностей, необходимых, чтобы угрожать нашим союзникам в регионе. Давно пора было. Вперед», – добавил Помпео.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг ответил нецензурно: «Майк Помпео ни х.. не понимает в том, о чем говорит. Ему стоило бы заткнуть рот и оставить работу профессионалам. У него нет информации о том, что происходит, так что он ничего не знает».

