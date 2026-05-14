 

По стопам отца — принц Гарри призвал к борьбе против антисемитизма

14.05.2026, 18:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Младший сын короля Великобритании принц Гарри опубликовал в издании New Statement статью, в которой заявляется о необходимости борьбы с антисемитизмом. Он пишет, что боится раскола в королевстве.

«Антисемитизм в Великобритании находится на подъеме, и это не может не вызывать беспокойства. Еврейская община сталкивается со смертоносным насилием. Протесты против действий государства важны и легитимны, но должно быть ясно, против кого направлен гнев», – заявляет он, не упоминая слова Израиль.

«Ничто, будь то критика правительства или реальность насилия и разрушений, не может оправдать вражды к народу или религии. Ненависть, направленная против людей только из-за того, кем они являются и во что верят, это не протест, а предрассудок», – пишет принц, говоря также о недопустимости ненависти к мусульманам.

Отметим, что днем ранее король Карл Третий выступил в парламенте с тронной речью, в которой представил программу действий правительства на предстоящий год. В ней монарх сообщил, что кабинет намерен принять меры против антисемитизма и для обеспечения безопасности общин.

В этом контексте он заявил, что будет принят закон о борьбе с иностранными угрозами, который облегчит борьбу против тех, кто действует в интересах других государств, планирует диверсии. Ранее представители властей заявляли, что за последними нападениями на евреев может стоять Иран.

