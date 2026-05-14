Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

Антропологи давно изучают способности неандертальцев. Исследования уже показывали, что представители этого вида заботились о травмированных сородичах и пользовались деревянными зубочистками. Диета древних людей содержала мало легкоусваиваемых углеводов, поэтому кариес встречался у них крайне редко. За всю историю наблюдений ученые выявили менее 10 случаев этого заболевания у неандертальских популяций.

Инвазивное лечение означает, что пораженные ткани удаляют физически. Применение таких методов требует от пациента способности терпеть боль ради будущего облегчения, а от исполнителя — развитой моторики пальцев. Долгое время исследователи полагали, что подобные сложные манипуляции практиковал только человек разумный.

До выхода новой статьи самым старым примером стоматологического вмешательства историки считали зуб кроманьонца из Италии возрастом около 14 тысяч лет. Поверхность этой эмали выскоблили кремневым микролитом.

Чагырская пещера, юго-запад Сибири. а. карта расположения; b. стратиграфическая последовательность, оранжевым — место обнаружения моляра; c. общий вид пещеры; d. фото места обнаружения моляра. / © Alisa V. Zubova et al./PLOS One(2026)

Примерно 60 тысяч лет назад предгорья Алтая населяла группа поздних неандертальцев. Археологи изучили сильно истертый нижний коренной зуб одного из взрослых обитателей Чагырской пещеры, на жевательной поверхности которого имелась глубокая воронка со сглаженными краями, доходившая до пульпы. Характер краев намекал, что отверстие было сделано методом сверления, то есть вращения каменного орудия, а не долблением.

Исследователи попытались реконструировать процесс образования этой дыры. Проверили версию о том, что неандерталец намеренно удалил пораженную ткань заостренным куском скальной породы. Результаты анализа опубликовали в журнале PLOS One.

Антропологи сделали компьютерную томографию зуба и осмотрели его под электронным микроскопом. Сканирование показало обширную потерю минералов в дентине вокруг воронки. Такая структура характерна для глубокого кариеса.

Рядом на боковой стороне коронки присутствовали борозды от частого применения зубочистки. Рамановская спектроскопия не выявила химических следов лечебных пломб из воска или смолы.

Для проверки гипотезы об искусственном сверлении ученые провели эксперимент. Специалист по каменным орудиям выточил из местной яшмовой породы миниатюрные остроконечники. Затем он попытался вручную просверлить три современных человеческих коренных зуба с разной стадией кариеса. Образцы закрепили на пробковой базе и добавляли на них воду для имитации слюны. Каменный инструмент разрушил твердую оболочку и достиг пульпы за время от пяти до 50 минут.

Макрофото моляра. a. Вид вогнутости сверху; b. ступенчатая бороздка на стенке отверстия. / © Alisa V. Zubova et al./PLOS One(2026) Бороздка для зубочистки и следы последующего прижизненного стачивания отверстия найденного моляра / © Alisa V. Zubova et al./PLOS One(2026) Компьютерная томография найденного моляра в сравнении с другим более здоровым моляром неандертальца / © Alisa V. Zubova et al./PLOS One(2026)

Микроскопический анализ показал совпадение следов на ископаемом и экспериментальных зубах. Каменное сверло оставило на свежем дентине V-образные канавки и параллельные царапины, идентичные отметкам внутри неандертальского моляра. Хотя экспериментальная процедура проходила на зубах вне ротовой полости, тест доказал механическую способность подобного орудия пробить дентин.

Кроме того, края воронки на древнем зубе оказались сильно заглажены. Это означает, что после пробития камеры пульпы нерв разрушился, острая боль ушла, и неандерталец продолжил активно жевать этим зубом — операция прошла успешно. Исследователи заключили, что алтайский неандерталец или его сородич применял каменный инструмент целенаправленно для избавления от нестерпимых болевых ощущений.

Алтайский коренной зуб показал, что неандертальцы владели моторикой для точной работы миниатюрными каменными орудиями. В то же время авторы статьи описали лишь один поврежденный моляр. Это уникальный единичный случай, и пока нет оснований считать, что такая процедура была повсеместной культурной традицией.