 

Представитель турецкой общины Германии впервые возглавил федеральную землю

14.05.2026, 14:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Представитель партии «Зеленых» Джем Оздемир стал новым премьер-министром Баден-Вюртемберга. Он – первый представитель общины выходцев из Турции, возглавивший в Германии правительство федеральной земли.

Оздемир, родившийся 60 лет назад в Швабии в семье иммигрантов называет себя «анатолийским швабом». Когда депутаты от «Альтернативы для Германии» потребовали, чтобы он убирался на родину, Джем ответил: «Прямо в эту субботу. Самолетом до Штутгарта, а там поездом до Бад Ураха».

Его родители приехали в Германию как гастарбайтеры, и гражданином Германии он стал только в 18 лет. Он работал воспитателем в детском саду, а потом, получив образование социального психолога, пошел в политику, в 1994 году став одним из первых этнических турок в Бундестаге. Он известен как критик Владимира Путина и Реджепа-Тайипа Эрдогана.

Баден-Вюртемберг – один из главных промышленных центров Германии. В Штутгарте расположены штаб квартиры таких гигантов, как Mercedes-Benz и Porsche. Несмотря на принадлежность к «Зеленым», Оздемир готов к диалогу с бизнесом, заявляя, что его цель – повысить конкурентоспособность федеральной земли.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.05 / Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

14.05 / Сын Мадуро заявил, что отца в США содержат в общей камере с 18 заключенными

14.05 / Спустя три года игроки нашли секретный «коровий уровень» в Diablo IV

14.05 / Британские пожарные выезжают на возгорания литий-ионных АКБ каждые пять часов

14.05 / 3D-моделирование открыло новые механизмы торможения миграции планет

14.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1541-й день войны

14.05 / Опубликовано имя израильтянки, погибшей в Панаме

14.05 / В Китае губернатор лично вскопал огород пенсионерке

14.05 / Сверчков заподозрили в способности чувствовать боль

14.05 / В России отправили на психиатрическую экспертизу граждан Эстонии, попросивших политическое убежище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике