3D-моделирование открыло новые механизмы торможения миграции планет

Едва сформировавшись в протопланетном диске, молодое небесное тело активно взаимодействует с окружающим газом: трение протопланеты о диск приводит к ее быстрому движению к звезде. Этот процесс — так называемая миграция первого типа — долгие годы был головной болью теоретиков: если планеты мигрируют так быстро, почему мы вообще видим их существующими? Ответ, судя по всему, кроется в магнетизме самой звезды.

Молодые звезды типа Т Тельца обладают магнитными полями в тысячи раз сильнее солнечного. Это поле настолько мощное, что буквально выметает газ из ближайших окрестностей светила, формируя вокруг него пустую полость — магнетосферную каверну. Именно в ней планеты могут задержаться, чтобы не упасть на звезду.

Протопланетный диск вокруг молодой звезды. Магнитное поле звезды выметает газ из центральной полости, создавая защитный барьер, а вращающаяся магнитосфера возбуждает волны в окружающем диске и меняет его структуру / © Европейское космическое агентство ESA

Исследователи построили трехмерную магнитно-гидродинамическую модель — математический двойник системы «молодая звезда + магнитосфера + аккреционный диск + планета». В отличие от прежних двумерных подходов, трехмерная симуляция позволяет учесть пространственную структуру магнитного поля, нестационарные потоки газа («языки аккреции») и динамику орбитальных параметров планеты — наклонение, эксцентриситет — в реальном времени. Результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Течение газа вокруг дипольной магнитосферы звезды. Внутри магнитосферы плотность очень низкая (темно-синий цвет), планета не мигрирует и выживает на орбите, близкой к звезде. Наблюдения на телескопе TESS показали, что многие планеты находятся на подобных орбитах, близких к звездам / © Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Численные расчеты показали (это ключевой результат исследования), что планета, попавшая в магнитную полость, начинает все медленнее двигаться к звезде, а потом останавливается там задолго до возможного столкновения со звездой. Если же планета еще не вошла в полость, а движется во внутреннем диске вблизи ее края, ее судьба определяется звездным магнетизмом. Магнитосфера возбуждает в диске волны плотности и изгибные волны. В этом случае планета может остановиться на значительно более далеких расстояниях от звезды. Более того, в нестационарном режиме аккреции, когда раскаленные нити газа пронизывают магнитосферу подобно огненным языкам, миграция резко ускоряется — но лишь до ближайшей ловушки.

Протопланетный диск с кольцевыми зазорами — характерная картина для системы, где массивная планета уже взаимодействует с окружающим газом. Подобные структуры возникают именно там, где торки принимают нулевое значение, и планета прекращает миграцию / © Sci.News / ALMA

Отдельный сценарий разыгрывается, если планета добирается до самой границы каверны. Газ по разные стороны от планеты движется с разными скоростями. Это заставляет планету двигаться вместе с границей каверны.

Особый интерес вызывает судьба планет на наклонных орбитах. Когда плоскость орбиты не совпадает с плоскостью диска, в игру вступает механизм Козаи—Лидова, хорошо известный в небесной механике, в данном случае приводящий к нарастанию эксцентриситета. Орбита планеты вытягивается, периодически приближая ее к звезде сильнее, чем требует средний радиус.

Сегодня известно более пяти тысяч экзопланет, и значительная их часть — горячие юпитеры, осевшие на орбитах с периодами в несколько дней. Стандартные модели миграции предсказывают, что они должны были бы упасть на звезду. Почему этого не произошло? Расчеты астрофизиков дают ответ: магнитосфера создает целую иерархию механизмов торможения, и планета может задержаться в любой из них, в зависимости от конкретных параметров системы.

Александр Колдоба, заведующий кафедрой моделирования и технологий разработки нефтяных месторождений Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, прокомментировал результаты: «Трехмерная симуляция позволила нам увидеть то, что было принципиально недоступно в плоских моделях: магнитосфера непрерывно реструктурирует диск, запуская цепочку обратных связей. Планета в такой системе активно взаимодействует с полем через диск. Именно этим объясняется богатство наблюдаемых орбитальных конфигураций экзопланет».

Архитектура любой планетной системы несет в себе «отпечаток» магнетизма ее родительской звезды в далеком прошлом. Следующий шаг в исследованиях — прямое сравнение модельных предсказаний с данными космического телескопа «Джеймс Уэбб», наблюдающего молодые звездные системы в высоком разрешении.