В Китае губернатор лично вскопал огород пенсионерке

Губернатор провинции Хэнань Хань Цзюньшэн в ходе внеплановой инспекции посетил дом 78-летней крестьянки Лю Гуйин и, обнаружив невспаханный к сезону огород, лично взялся за лопату. В пресс-релизе охарактеризовали этот жест как «углубление взаимодействия между кадровыми работниками и массами на уровне почвенного слоя», а фотоотчёт уже опубликован на сайте провинциального правительства: губернатор с безупречной осанкой вскапывает грядку, распевая патриотические песни.

Согласно протоколу, господин Хань не просто перекопал участок, но и высадил рассаду пекинской капусты, привезённую в термоконтейнере, а агрономы из кортежа заранее проанализировали кислотность почвы и выдали бабушке Лю рекомендации по поливу. Вскопанный огород накрыли прозрачным куполом с климат-контролем, чтобы «плоды заботы партии не пострадали от капризов погоды», а местным журналистам поручено еженедельно публиковать сводки о состоянии грядки. Рядом установили мраморную стелу с QR-кодом, ведущим на блог губернатора, где размещено эссе «Лопата как продолжение линии партии».

«Когда я увидел этот запущенный огород, сердце моё облилось кровью, – поделился господин Хань. – Пенсионерка явно не справлялась с агротехническими задачами, а местные чиновники проявляли преступную пассивность. Я решил личным примером показать, что коммунист не должен брезговать даже самой чёрной работой, если она идёт во благо народа. Теперь каждый пенсионер в провинции знает: губернатор приедет, как только его огород зарастёт сорняками».

После случившегося в отставку подал председатель сельсовета и двое его заместителей, которые «не проявили инициативу» и не решили проблему сами.

—