Британские пожарные выезжают на возгорания литий-ионных АКБ каждые пять часов

Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы, используемые в современной электронике, стали одним из худших врагов для британских пожарных. Согласно данным страховой компании QBE, в течение 2025 года местные пожарные выезжали на вызовы, связанные с такими батареями, 1760 раз. Электрические велосипеды стали причиной почти трети всех вызовов — ровно 520. Ожидаемо, что больше инцидентов было связано с моделями, переоборудованными кустарным способом, а не с заводскими. Количество возгораний электрокаров возросло на 133 % за три года — что объяснимо, учитывая, что число машин на электротяге на дорогах Британии за тот же период стало в три раза больше.

Наибольшую тревогу вызвало то, что почти половина всех возгораний литий-ионных АКБ в прошлом году произошла в жилых домах. Практически любой современный гаджет — от смартфонов и игрушек до вейпов и электрических зубных щеток — использует литий-ионные батареи. При повреждении, неисправности или неправильном использовании в батарее может наступить так называемый тепловой разгон: температура аккумулятора неконтролируемо растет и начинается пожар. И не просто пожар. Литий-ионные батареи очень трудно потушить, для этого может потребоваться невероятное количество воды.

Также следует отметить, что за три последние года в Британии от пожаров, вызванных литий-ионными АКБ, лишились жизни не менее 5 человек.Источник — The Guardian