 

В США проходит очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном

14.05.2026, 15:49, Разное
В Вашингтоне начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США, сообщил израильский источник.

По словам источника, которого цитирует Ynet, переговоры проходят в офисах Госдепартамента США и, как ожидается, продолжатся 15 мая.

Неделю назад Госдепартамент США объявлял, что 14 и 15 мая в США будут два дня проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть «всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности». Это соглашение направлено на обеспечение безопасности северной границы Израиля, восстановление суверенитета Ливана на всей его территории, определение четких границ и создание путей для гуманитарной помощи Ливану.

Ранее сообщалось, что впервые в переговорах примет участие бывший посол Ливана Симон Карам, назначенный главой ливанской делегации.

По данным новостной службы «Кан», израильская сторона рассматривала середину мая как крайний срок для достижения соглашения с Ливаном.

