 

Сын Мадуро заявил, что отца в США содержат в общей камере с 18 заключенными

14.05.2026, 15:18, Разное
Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, депутат Николас Мадуро Герра, заявил в интервью Der Spiegel, что его отец, находящийся в нью-йоркской тюрьме после задержания американскими военными в январе 2026 года, с пасхальной недели содержится не в одиночной камере, а в общей камере еще с 18 заключенными.

По словам Мадуро Герры, примерно половина сокамерников говорят по-испански, бывший венесуэльский лидер общается с ними, смотрит телевизор и учит английский.

Сын Мадуро выразил обеспокоенность условиями содержания отца, заявив, что тот привык к здоровому питанию, а в тюрьме получает «в основном углеводы, сильно переработанную еду, слишком много соли».

В США Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения, в том числе в наркотерроризме; Мадуро эти обвинения отвергает.

