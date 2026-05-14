Геннадий Зюганов пригрозил снизить зарплаты и поднять цены в случае победы КПРФ на выборах

На фоне роста популярности КПРФ лидер Геннадий Зюганов пригрозил, что в случае победы партия пойдёт на непопулярные меры. По его словам, избирателям следует «трижды подумать», прежде чем голосовать за коммунистов.

«Вы же понимаете, что в случае победы на выборах этой осенью нам придётся урезать финансирование образования и здравоохранения? Вы же понимаете, что мы введём дополнительные налоги на хлеб, макароны и алкоголь? Подумайте дважды, а лучше трижды, за кого голосовать», – сказал он, общаясь с журналистами.

В то же время Зюганов заверил: если граждане готовы к ещё бо́льшим трудностям, то коммунистическая партия тоже готова занять большинство кресел в Госдуме.

«И тогда это, друзья мои, будут последние выборы, куда вы ходили голосовать, потому что далее мы начнём запрещать остальные партии и вытеснять любое инакомыслие – ну, как мы, коммунисты, обычно делаем», – добавил политик.

