Министр финансов США — «Нефтехранилища Ирана полны, остановка добычи неизбежна»

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе визита президента Дональда Трампа в Пекин заявил, что основной экспортный нефтяной терминал Ирана на острове Харк заполнен на 100%. По его словам, за последние три дня отгрузка нефти не производилась, суда не заходят в порт и не покидают его, поэтому остановка добычи нефти становится неизбежной.

В интервью CNBC из Пекина Бессент сказал: «На острове Харк мы видим, что в последние три дня не было ни одной загрузки. Мы считаем, что хранилища полностью заполнены. Ни одно судно не выходит и не заходит, поэтому они не могут хранить нефть на воде и будут вынуждены начать останавливать добычу». По его словам, это подтверждается спутниковыми снимками и американскими разведданными.

После заполнения хранилищ Иран будет вынужден останавливать добычу нефти на скважинах, что нанесет необратимый ущерб нефтедобывающей отрасли исламского государства. По словам главы минфина США, морская блокада иранских портов проходит с «оглушительным успехом», и экономическое давление серьезно ослабляет режим.

Скотт Бессент подчеркнул: денег у Корпуса стражей исламской революции нет – военным перестают выплачивать зарплаты, а страна больше не способна пополнять запасы вооружений за рубежом.

Администрация Трампа рассчитывает, что стратегия «максимального давления» – без прямого ввода американских сухопутных войск, кроме военно-морского присутствия, – заставит Иран вновь открыть Ормузский пролив и серьезно обсуждать ядерные и региональные вопросы.

При этом Бессент подчеркивает, что ткрытие Ормузского пролива «полностью отвечает интересам Китая», и выразил уверенность, что Пекин «сделает все возможное» в контактах с иранским руководством, учитывая роль Китая как крупнейшего покупателя иранской нефти.

В администрации США считают нынешнюю блокаду «точечным инструментом», призванным восстановить стабильность в Ормузском проливе без масштабной эскалации конфликта.