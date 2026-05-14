Спустя три года игроки нашли секретный «коровий уровень» в Diablo IV

Стример LoatheBurger, который называет себя фанатом игр Diablo с 1996 года, первым сумел открыть секретный «коровий уровень» в четвертой части франшизы. Это знаковый момент в истории серии – начиная с самой первой части игрокам рассказывают легенду о специальной локации, где коровы ходят на двух ногах и представляют нешуточную опасность для всех, кто вторгается в их обиталище. Но попасть туда настолько сложно, что многие так и считают все это лишь легендой.

В Diablo II доступ к «коровьему уровню» был относительно простым — его можно было проходить многократно и даже получить титул победителя босса «Коровьего короля». В Diablo IV все прямо наоборот – разработчики намерено усложнили процесс доступа на уровень, а также добавили ряд головоломок и ловушек. Например, в игре существует «Коровий остров», на который также очень не просто попасть, но именно его посещение в итоге и разблокирует доступ на уровень.

Как сообщил LoatheBurger, ему удалось не только побывать на уровне, но и победить тамошнего босса. Трофеем стало «первоклассное ребро», что можно интерпретировать как намек на новые, пока еще неизвестные секреты. Либо это просто шутка от Blizzard – не секрет, что все страсти вокруг коров в Diablo изначально были реакцией разработчиков на распускаемые игроками слухи.

Источник — LoatheBurger