 

Удар армии РФ по Киеву — число жертв растет, среди погибших ребенок

14.05.2026, 16:18, Разное
По данным ГСЧС Украины, число погибших в результате российского удара по Киеву возросло до семи человек, среди них ребенок 2013 года рождения. Около 40 граждан получили ранения и травмы.

В Дарницком районе украинской столицы частично обрушилось многоэтажное здание. Десятки людей (около 20) пока считаются пропавшими без вести, они могут находиться под завалами.

Поисково-спасательные работы продолжаются, информация уточняется.

Со спасенными людьми на месте происшествия работают медики и психологи. Психологическая помощь сегодня была оказана более чем 140 жителям Киева, пишет ГСЧС Украины.

