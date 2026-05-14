Coca-Cola придумал Иван Грозный

В Российском государственном архиве древних актов найдено письмо 1575 года Бориса Годунова своей жене Марии Скуратовой-Бельской, в которой будущий русский царь просит прислать ему в Ливонию ещё «чудного бодрящего напитка, созданного Иоанном Васильевичем».

«Тяжко нам приходится в землях супостатов, но греют меня твоя любовь и дивный отвар, который варят в Немецкой слободе по рецепту нашего великого царя. Дорогуша, пришли ещё пару бочек, а то запасы на исходе», – писал Годунов.

Историкам удалось установить напиток, восхотевший боярина – оказалось, что речь шла о Coca-Cola, рецепт которой Иван Грозный увидел во сне в 1570 году.

«Мы сумели найти в дневниках Грозного рецепт этого лимонада, он точно повторяет современную колу. Забавно, что увидел он его во сне и сразу повелел приготовить. Не знаю, как информация об ингредиентах напитка попала к американцам, но создан он был первым русским царём», – сказал журналистам председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В ближайшее время российский МИД направит руководству компании Coca-Cola требование официально признать авторство Ивана Грозного и выплатить Москве не менее 100 миллиардов долларов США за незаконное использование интеллектуальной собственности первого русского царя.

