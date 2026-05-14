 

У российских врачей появится ИИ-помощник, понимающий десять языков

14.05.2026, 12:33, Разное
Изображение иллюстративное

В Сеченовском университете объявили о разработке ИИ-навигатора, который поможет российским врачам общаться с пациентами из-за рубежа. Данный голосовой ассистент может определять симптомы и идентифицировать медицинские выписки на десяти различных языках, в том числе китайском и хинди.

Разработанное в вузе решение позволит пациентам общаться с врачами без помощи переводчиков — система проанализирует жалобы и сформирует грамотный анамнез, составленный на русском языке. При этом ассистент преобразует устные перечисления симптомов в печатный вид, указывая на детали, после чего формирует заключительный отчет, а входящая в его состав камера сканирует документацию и переводит в требуемый формат.

Как заметили в Сеченовском университете созданный ими навигатор полноценных аналогов не имеет — универсальные переводчики, такие как Яндекс Переводчик и Google Translate, фактически не знакомы с медицинскими терминами на языках азиатских стран и не способны формировать анамнез по Ключевым клиническим критериям, а уже созданные для докторов ИИ-помощники могут работать только с русскоязычными пациентами.

Также уточняется, что создатели этого медицинского помощника активно работают над расширением функциональности своей системы, дополняя ее возможности функциями телемедицины, а также синхронным переводом. Пилотная версия данного продукта должна увидеть свет до конца текущего года.

