Анализ ископаемых зубов указал на связь Homo erectus и денисовцев 400 тысяч лет назад

Человек прямоходящий, или Homo erectus, был широко распространен в Африке, Европе и Юго-Восточной Азии около двух миллионов лет назад. Он первым из древних людей покинул Африку и переселился в Западную Азию. Ископаемые останки указывают на то, после расселения в Китае и Индонезии Homo erectus обитал в этих регионах на протяжении примерно полутора миллионов лет. Он сыграл ключевую роль в истории эволюции человека, однако молекулярных и генетических данных о нем, в силу возраста и культурной ценности останков, почти не сохранилось, поэтому популяционное разнообразие и возможная связь с современными людьми оставались неясными.

До сих пор единственными молекулярными данными, полученными от Homo erectus, были белки, выделенные из зуба возрастом 1,77 миллиона лет, найденного в Грузии. Однако генетические отличия от других видов проследить не удалось из-за состояния останков.

Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук совместно с коллегами из других научных организаций исследовали шесть зубов Homo erectus, живших примерно 400 тысяч лет назад, найденных в Китае. Благодаря методу микроразрушающего отбора проб палеонтологам удалось успешно извлечь древние белки эмали зубов, не повредив древние останки. Поскольку гены ДНК кодируют соответствующие им белки, полученные данные позволяют оценить генетическое родство Homo erectus с другими видами. Исследование опубликовано в онлайн-версии журнала Nature.

При анализе белков палеогенетики обнаружили две мутации, указывающие на генетическую связь между восточноазиатскими Homo erectus и денисовцами, которые, в свою очередь, сосуществовали с неандертальцами и людьми современного типа. Первая мутация не имеет совпадений ни с одним из известных гомининов, но подтверждает, что останки Homo erectus из трех регионов Китая принадлежали к одной и той же эволюционной популяции.

А вот вторая мутация была ранее обнаружена у денисовского человека, вымершего около 40-50 тысяч лет назад. Его останки впервые нашли в древнейшей обитаемой пещере на Алтае — Денисовой пещере. Это указывает на то, что поздние Homo erectus и предки денисовцев на протяжении какого-то времени сосуществовали, взаимодействовали и даже имели общее потомство. Согласно геномным исследованиям, у неандертальцев, денисовцев и современных людей был общий предок. Он передал денисовцам до 8% генетической информации. Часть этих архаичных участков ДНК сохранилась в геноме современных жителей Азии и тихоокеанских островов.

Вероятно, обнаруженную мутацию денисовцы могли получить от Homo еrectus, живших на тех же территориях сотни тысяч лет назад. Ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования этого вида помогут прояснить вопросы их эволюции, популяционного разнообразия и взаимодействия с другими древними людьми.