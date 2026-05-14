Суд заморозил санкции против Франчески Альбанезе – антисемитки из ООН

Федеральный суд округа Колумбия вынесет временное постановление о блокировке санкций, введенных администрацией США против Специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.

Судья Ричард Леон отметил, что причиной введения санкций стали сделанные международной чиновницей заявления, и постановил, что действия администрации нарушают первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова.

Санкции против Альбанезе, придерживающейся антисемитских позиций, были введены в июле 2025 года Государственным секретарем США Марко Рубио. «Причиной стали нелегитимные и постыдные усилия Альбанезе подвигнуть Международный уголовный суд к действиям против официальных лиц, компаний и руководства США и Израиля», – сообщил тогда он.

Муж и дочь чиновницы, граждане США, обратились в федеральный суд. «Она всего лишь говорила! Не подлежит сомнению, что ее рекомендации не обязывают МУС к каким-либо действиям. Она всего лишь выражала свое мнение», – постановил Леон.

Санкции запрещали Альбанезе посещать США, лишали доступа к американской банковской системе, тесно связанной с глобальной. Социальная сеть X удалила статус верификации (синяя галочка) с ее учетной записи.