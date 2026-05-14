 

Рекордный массированный ракетно-дроновый удар по Украине. МО РФ — сбиты 36 беспилотников

14.05.2026, 9:48, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 14 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 56 ракет (3 аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал», 18 баллистических ракет «Искандер-М» или С-400, 35 крылатых ракет Х-101) и 675 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 41 ракеты и 652 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 15 ракет и 23 ударных БПЛА в 24 локациях, а также падения фрагментов в 18 локациях. Причинен значительный ущерб, в том числе в Киеве. Есть множество пострадавших.

За минувшие сутки (13-14 мая) РФ применила против Украины 1428 беспилотников различных типов, силами противовоздушной обороны обезврежены 1362 из них, эффективность работы ПВО по БПЛА составила 95,38%, заявляет командование ВСУ.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 14 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 36 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

