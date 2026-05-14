 

Губернатор Белгородской области, критиковавший власти, ушел в отставку «по собственному желанию»

14.05.2026, 10:19, Разное
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Владислава Гладкова. Официальная формулировка – по собственному желанию. На этот пост временно назначен генерал-майор Александр Шуваев, участник войны с Украиной.

Гладков, возглавивший в 2021 году область, которая спустя год стала прифронтовой, не был типичным главой региона. Он постоянно общался с жителями, ежедневно информировал об обстрелах, позволял себе критику решений центральных властей – таких, как отключение интернета, что повлияло на распространение сообщений об опасности.

Сообщения о скорой отставке политика начали распространяться более месяца назад. Политик ушел в отпуск. Появились слухи, что он ездил в Москву, чтобы выяснить свой статус в администрации президента.

Какое назначение ждет чиновника, пока неизвестно. Сам Гладков сообщил, что ушел с поста добровольно, и выразил благодарность Путину за внимание, поддержку и помощь. Поблагодарил он и жителей: «Именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы». Он также выразил благодарность своим критикам, подталкивавшим власти к анализу своих действий.

