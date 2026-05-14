В США приговорен к 15 годам тюрьмы неонацист Чхиквишвили, планировавший отравить еврейских детей

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил к 15 годам лишения свободы выходца из Грузии Михаила Чхиквишвили – лидера действующей в Восточной Европе неонацистской группировки, который планировал отравление еврейских детей в Нью-Йорке с помощью конфет с ядом.

22-летний Чхиквишвили – лидер Культа маньяков-убийц, также известного как Maniacs Murder Cult – организации превосходства белой расы, стоящую на неонацистских позициях. Он был известен как «Командир-мясник» и распространял манифест «Инструкция ненависти».

Он был экстрадирован из Молдовы в 2025 году «Ответчик обвиняется в вербовке других людей для убийства евреев, убийства представителей расовых меньшинств, и в предоставлении инструкций по совершению других смертоносных нападений – даже нападения на детей во время праздников путем отравления конфет», – заявил тогда глава ФБР Кэш Патель.

Один из завербованных им соратников оказался агентом федеральных спецслужб. В ходе процесса Чхиквишвили признал себя виновным в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и распространении инструкцию по изготовление рицина и бомб.

В январе один их его последователей устроил стрельбу в школе, расположенной в штате Теннеси. 17-летний юноша застрелил человека, а потом покончил с собой. Часть нападения транслировалось в прямом эфире.