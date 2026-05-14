Визит Трампа в Китай — торговля, технологии, Тайвань, Иран

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом, в ходе которого 14-15 мая проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит президента США в Китай почти за девять лет: предыдущий состоялся также при Трампе, в 2017 году.

Утром 14 мая прошла церемония встречи американского президента в Доме народных собраний в Пекине, после чего начались переговоры.

Главные темы саммита – торговля, технологии, Тайвань и война с Ираном. Вашингтон добивается от Китая расширения доступа для американских компаний, увеличения закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и, возможно, самолетов Boeing. Пекин, в свою очередь, заинтересован в смягчении ограничений на поставки передовых полупроводников и в сохранении «торгового перемирия», достигнутого в октябре 2025 года.

В поездке Трампа сопровождают крупные американские бизнесмены и руководители корпораций. Среди них, по данным Reuters и Bloomberg, – Илон Маск, Тим Кук и глава Nvidia Дженсен Хуанг, подключившийся к делегации в последний момент. Участие Хуанга вызвало ожидания, что на переговорах может обсуждаться судьба поставок в Китай чипов Nvidia H200, ставших одним из символов технологического противостояния США и КНР.

Отдельный блок переговоров связан с искусственным интеллектом. Reuters пишет, что администрация Трампа хотела бы создать каналы коммуникации с Китаем по рискам ИИ, включая меры безопасности и предотвращение кризисных инцидентов. Однако ожидания прорыва невысоки: между сторонами сохраняется глубокое недоверие, а технологическая конкуренция между США и КНР только усилилась.

Война с Ираном стала одним из факторов, повысивших значение визита. США рассчитывают, что Китай, крупнейший импортер нефти через Ормузский пролив, будет активнее участвовать в поиске выхода из кризиса. Трампу нужны внешнеполитические и экономические успехи на фоне роста цен на топливо и давления внутри США из-за войны.

Еще одна чувствительная тема – Тайвань. Китай, как ожидается, поднимет вопрос американских поставок оружия Тайбэю, включая обсуждаемый пакет примерно на 14 миллиардов долларов. Для Пекина это один из центральных раздражителей в отношениях с Вашингтоном, тогда как США настаивают на продолжении поддержки Тайваня.

Ожидается, что визит продлится до 15 мая. В программе – два раунда переговоров, государственный банкет и культурная часть, включая посещение Трампом Храма Неба. Прорывных договоренностей наблюдатели не ждут. Более скромные ожидания таковы: продление торгового перемирия, объявления о закупках, инвестиционных форумах, аграрных поставках и механизмах дальнейшего диалога по технологиям и региональной безопасности.