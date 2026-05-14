 

Массированный российский удар по Киеву, десятки пострадавших

14.05.2026, 7:49, Разное
  Поддержать в Patreon

В ночь на 14 мая российская армия нанесла массированный воздушный удар по Украине, задействовав сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки баллистических и крылатых ракет.

Основной удар был нанесен по Киеву. Здесь сообщается об одном погибшем и 31 пострадавшем. В Дарницком районе обрушилась часть дома, 18 квартир разрушено. Спасено 27 человек, но под завалами могут оставаться люди. Еще семь человек пострадали в Киевской области.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в левобережной части города в результате удара возникли перебои с водоснабжением.

Российская атака продолжалась более пяти часов. По данным ВСУ, были задействованы три ракеты Х-47 «Кинжал», 18 баллистических ракет «Искандер-М», 35 крылатых ракет Х-101, 675 беспилотников различных видов. Сообщается о перехвате 41 ракеты и 652 БПЛА, на 24 локациях зафиксированы попадания.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.05 / В Марокко найдены останки погибших американских военнослужащих

14.05 / В США оглашен четвертый приговор по делу о смерти актера Мэттью Перри

14.05 / Визит Трампа в Китай — торговля, технологии, Тайвань, Иран

14.05 / Министр энергетики США — Иран «пугающе близок» к обладанию оружейным ураном

13.05 / Audi возвращает к жизни легендарный Union Lucca, созданный почти сто лет назад

13.05 / Пентагон рассекретил данные о встрече астронавтов лунной миссии «Аполлон-17» с НЛО

13.05 / Китай приступил к серийному выпуску новейшего боевого танка Type-100

13.05 / Коммунальщики Нарвы разломали и испачкали клумбы у советского памятника, которые вчера благоустроили неизвестные злоумышленники

13.05 / Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

13.05 / В Панаме в ДТП погибла туристка из Израиля и еще несколько израильтян пострадали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике