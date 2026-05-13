 

Audi возвращает к жизни легендарный Union Lucca, созданный почти сто лет назад

13.05.2026, 20:33, Разное
Auto Union Lucca в свое время был самым быстрым дорожным автомобилем в мире, способным разогнаться до 325 км/ч — и создан он был 90 лет назад. Оригинал 1935 года показал 325 км/ч на итальянской автостраде. Тот рекордный экземпляр был утерян во время Второй мировой войны, поэтому Audi потратила семизначную сумму на его воссоздание. После трех лет работы реставраторов «новый» Lucca представят на фестивале скорости в Гудвуде в июле.

Модель воссоздала компания Crosthwaite & Gardiner, располагающая мастерской в графстве Сассекс. Среди ее заслуг — крупнейший ассортимент запчастей для Bugatti и производство новых двигателей для Jaguar и Maserati. Из-за отсутствия оригинала и чертежей автомобиль пришлось создавать буквально с нуля по старым фотографиям и нескольким схемам 1930-х годов. Каждую панель и деталь изготавливали вручную. Особенно трудоемкой оказалась установка кузова на деревянную раму.

Почему роскошный Auto Union Lucca выглядит «недоделанным»? Немецкие гоночные автомобили того времени зачастую не покрывали краской для снижения веса (и называли их «серебряными стрелами»). Металл тщательно шлифовали, а на радиатор и колеса устанавливали кожухи для улучшения аэродинамики. Топливо — винтажная смесь из 50 % метанола, 40 % бензина и 10 % толуола. Двигатель V16 выдает 513 л.с., при весе машины чуть более 960 кг. Владельцы вряд ли захотят выжимать максимум из дорогого ретроавтомобиля, но он способен обогнать многие современные машины.

Название Lucca получил случайно: в 1935 году гонщик Ханс Штук установил рекорд на автостраде недалеко от итальянского города Лукка. Тогда автомобиль называли «реннлимузином» (гоночным седаном). Это была гордость Auto Union и конструктора Фердинанда Порше, созданная в соперничестве с Mercedes. Auto Union затем превратился в Audi, которая теперь входит в империю Volkswagen.

Источник &#8212 Audi

