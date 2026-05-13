Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

Соперничество США и КНР давно вышло за пределы торговых войн и борьбы за ресурсы. Новой ареной противостояния двух стран стали космос и технологии. Соединенные Штаты, следуя обновленной Доктрине Монро, стремятся ограничить влияние Китая в мире, и Южная Америка с ее уникальными астрономическими условиями оказалась идеальным плацдармом.

Сухой воздух, почти полное отсутствие светового загрязнения и множество ясных ночей в году делают Аргентину и Чили одними из лучших мест в мире для астрономических наблюдений. Из-за географического положения из Китая невозможно одинаково хорошо изучать всю небесную сферу, особенно ее южные участки. Поэтому проекты в Южной Америке дают Пекину доступ к тем областям космоса, которые с территории КНР видны плохо или не видны вовсе.

В 2015 году, когда Поднебесная активно наращивала присутствие в Южной Америке, в аргентинской провинции Неукен (патагонская пустыня) появился центр управления спутниками и космическими миссиями стоимостью 50 миллионов долларов. По данным Reuters, структура связана с Народно-освободительной армией Китая.

Аргентина предоставила КНР землю под станцию и бесплатную аренду на 50 лет. Для ястребов из Вашингтона этот объект стал символом того, что Буэнос-Айрес попадает в китайскую зависимость, а антенна комплекса массой 450 тонн послужила предостерегающим примером: американцы опасались, что ее будут использовать в военных целях.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу? Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этог… naked-science.ru

Теперь же под удар попали и сугубо научные проекты. Администрация президента США (сначала Джо Байдена, затем Дональда Трампа) систематически оказывала давление на власти Аргентины и Чили, требуя пересмотреть участие Китая в строительстве телескопов в Андах. Американские дипломаты открыто заявляли: эти объекты — угроза национальной безопасности. Астрономы, посвятившие жизнь изучению звезд, вынуждены в срочном порядке осваивать мир большой политики, где их исследования стали разменной монетой.

Кто пострадал?

Новый конфликт разгорелся вокруг обсерватории Карлоса Сеско в провинции Сан-Хуан, точнее — китайского радиотелескопа China Argentina Radio Telescope, который там строят. Объект стоимостью 32 миллиона долларов стали возводить почти 15 лет назад. Коллаборация Национального университета Сан-Хуана и Национальной астрономической обсерватории Китая должна была стать крупнейшим международным научным сотрудничеством в Южной Америке.

Астрономы работают рядом с недостроенным китайским радиотелескопом / © Sarah Pabst, Emma Bubola, Edward Wong, The New York Times

Главный элемент комплекса — гигантская антенна диаметром 40 метров, позволяющая ученым улавливать слабые радиоволны из глубин космоса. С помощью этого радиотелескопа специалисты надеялись больше узнать о рождении звезд, формировании галактик и других процессах во Вселенной. Именно установки подобного типа помогли астрономам получить первое изображение тени черной дыры в 2019 году.

В Южном полушарии столь больших радиотелескопов заметно меньше, чем в Северном. Аргентинские ученые рассчитывали использовать установку совместно с Китаем и другими странами.

Приостановка проекта

В 2023 году на стройплощадку по узким горным дорогам прибыли 100 грузовиков с металлическими конструкциями будущего телескопа. Вместе с оборудованием приехали команды китайских строителей, инженеров, техников. Они поселились в ближайшем городке Бареаль — достаточно тихом месте, где по улицам рядом с невысокими домами свободно гуляют коровы и лошади.

Сегодня единственное напоминание о том, что китайцы занимались этим проектом, — инструкция на китайском языке, висящая на стене технического помещения в основании антенны, о том, как вести себя при встрече с пумой. На столах — палочки для еды, банки устричного соуса и упаковки зеленого чая — то, что оставили после себя рабочие. Они уезжали в спешке, не успели или не захотели забирать личные вещи. Эти мелочи показывают, что Китай уже глубоко интегрировался в работу, создав свою микросреду, но американские чиновники эту среду разрушили.

Строительная площадка в обсерватории Карлоса Сеско в провинции Сан-Хуан / © Sarah Pabst, Emma Bubola, Edward Wong, The New York Times

Проект завершить не удалось. Почти одновременно с активной фазой строительства усилилось давление со стороны США, которое привело к положительным для американцев результатам. Помимо остановки строительных работ в обсерватории Карлоса Сеско в провинции Сан-Хуан, американские чиновники добились остановки китайских астрономических проектов в других частях Аргентины, а также в Чили.

Как так вышло?

США начали следить за китайскими проектами в Латинской Америке еще при администрации Джо Байдена. В августе 2021 года советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник США по Латинской Америке Хуан Гонсалес обсуждали ситуацию во время визита в Буэнос-Айрес.

Американцы выразили обеспокоенность сразу несколькими китайскими проектами, включая радиотелескоп, порт в Ушуайе на юге и базу в Неукене. Вашингтон опасался, что Пекин может использовать научные объекты в военных целях. В частности, Штаты подозревали, что радиотелескоп способен отслеживать американские спутники и поддерживать связь с китайскими космическими аппаратами.

Строительные каски на стене технического помещения в основании антенны / © Sarah Pabst, Emma Bubola, Edward Wong, The New York Times

Тогдашний президент Аргентины Альберто Фернандес заверил, что сотрудничество с Китаем носит сугубо гражданский характер. Однако американские дипломаты продолжили настаивать на своем. Тем не менее при Байдене добиться значимых результатов не получилось — строительство радиотелескопа продолжилось и после переговоров.

История получила новый поворот после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В феврале 2025 года госсекретарь Марко Рубио обсуждал космическое сотрудничество с министром иностранных дел Аргентины Херардо Вертейном (ушел с поста в октябре того же года).

Позже в Буэнос-Айрес прибыли специалисты лаборатории Sandia из Альбукерке, которую курирует Министерство энергетики США. Они провели для аргентинских чиновников закрытый брифинг о потенциальных опасностях китайского радиотелескопа.

Вашингтон подключил и экономические механизмы давления. В новое двустороннее соглашение, которое вскоре собирались подписать Аргентина и Штаты, по инициативе Торгового представительства США включили положения, ограничивающие возможности Аргентины сотрудничать с Китаем в космической сфере.

Вещи, которые оставили китайские строители / © Sarah Pabst, Emma Bubola, Edward Wong, The New York Times

В тексте документа указали, что Аргентина должна взаимодействовать с американскими техническими экспертами для контроля над космическими объектами других стран и гарантировать их исключительно гражданское использование.

После подписания соглашения события стали развиваться стремительными темпами.

Летом 2025-го истек срок аргентино-китайского соглашения о строительстве телескопа, но Поднебесная рассчитывала на его продление. Вскоре таможенные службы задержали в порту Буэнос-Айреса ключевые части антенны. Уже девять месяцев они пылятся в порту, их судьба остается туманной.

Какая же официальная версия задержки деталей? Согласно документу главы кабинета министров Аргентины, причина в «процедурных нарушениях». Правительство страны отказалось комментировать журналистам, сыграла ли американская дипломатия роль в этом решении.

Так должен был выглядеть китайский радиотелескоп / © Sarah Pabst, Emma Bubola, Edward Wong, The New York Times

Скорее всего, такое решение — юридический предлог. Аргентинские власти под нажимом Штатов нашли формальное основание не продлевать соглашение с КНР. Например, могли «истечь» сроки каких-либо разрешений, отсутствовать нужные подписи, не хватать экологической экспертизы.

Сейчас радиотелескоп, лишенный ключевых компонентов, простаивает, превратившись в гигантский белый «металлический скелет». В беседе с журналистами издания The New York Times аргентинские ученые признали, что оказались «заложниками» геополитической разборки.

Аргентинский астроном Ана Мария Пачеко назвала ситуацию «политической черной дырой». По ее словам, исследователи рассчитывали на международное сотрудничество и развитие науки, но вместо этого столкнулись с борьбой сверхдержав.

А что в Чили?

Аналогичная история развернулась по ту сторону границы, в чилийской пустыне Атакама, где Китай планировал построить обсерваторию с сотней телескопов. Для проекта местные власти даже проложили дорогу к будущей обсерватории через пустынный ландшафт.

Телескопы хотели использовать для наблюдения за астероидами и внегалактическими сверхновыми. Чилийские ученые получали бы доступ к оборудованию два раза в месяц.

Однако строительные работы остановили после настойчивого давления со стороны США. Власти Чили пошли на попятную и отозвали разрешение.

Бывший американский посол в Чили Бернадетт Михан признала, что обсуждала вопрос обсерватории с высшим руководством страны. Она назвала блокировку проекта одним из самых срочных приоритетов Вашингтона. По словам дипломата, тесные отношения с Чили и Аргентиной помогли сдержать стратегическое проникновение Китая в регион.

Восход над Андами. Дорога ведет к обсерватории, которую собирались построить китайцы / © Sarah Pabst, Emma Bubola, Edward Wong, The New York Times

В ответ на действия Вашингтона китайское посольство в Буэнос-Айресе выпустило заявление, в котором обвинило США в поиске предлога для сдерживания и подавления КНР. Чиновники подчеркнули, что астрономические проекты были направлены на развитие науки в обеих странах и принесли бы пользу всему человечеству, а американскую позицию назвали «нелепой и прискорбной». Когда чилийский проект заморозили, посол Китая в Сантьяго заявил, что США сами используют телескопы в Чили, и обвинил Вашингтон в «проявлении гегемонии».

США, к слову, давно и прочно обосновались в Южной Америке со своими астрономическими объектами. Прежде всего речь идет о крупных обсерваториях в Чили, которые финансируются или управляются при участии американских структур — главным образом Национального научного фонда США (NSF) и консорциума AURA. Например, NASA использует несколько наземных станций для слежения за спутниками.

Одна из главных американских астрономических площадок в Южном полушарии — чилийская Межамериканская обсерватория Серро-Тололо. Там расположены телескопы Blanco, SOAR и другие инструменты.

Аргентина, Китай, США и ученые

Если посмотреть в этой истории на действия Аргентины со стороны, то можно понять причины. Во-первых, стоит напомнить, что администрация Трампа выстроила достаточно тесные отношения с крайне правым президентом Аргентины Хавьером Милеем. Во-вторых, в октябре 2025 года перед промежуточными выборами в конгресс Аргентины США предоставили стране спасательный кредит в 20 миллиардов долларов.

Во время президентской кампании Милей не раз критиковал Китай. Однако после победы на выборах в 2023-м его риторика резко смягчилась. Все очень просто, он столкнулся с суровой реальностью: экономика КНР тесно переплетена с аргентинской через торговлю, инфраструктурные и горнодобывающие проекты, кроме того, Поднебесная не раз оказывала Аргентине финансовую помощь.

Американские чиновники понимают, что полностью вытеснить Китай из Латинской Америки будет крайне сложно. Тем не менее Штаты рассматривают приостановку строительства радиотелескопа в Сан-Хуане как дипломатический успех.

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем … naked-science.ru

Что же ученые? В этой истории они оказались проигравшими. Южноамериканские обсерватории десятилетиями развивались как международные научные площадки, где сотрудничали университеты и исследовательские центры из разных стран. Теперь даже фундаментальная астрономия постепенно превращается в часть международного соперничества. Телескопы, которые создавали для изучения далеких галактик, оказались в центре политической борьбы за влияние на Земле.

История китайских телескопов в Аргентине и Чили показала, насколько быстро научные проекты могут превратиться в инструменты большой политики. Для США космическая инфраструктура Китая в Южной Америке стала потенциальной угрозой безопасности. Для Пекина — способом укрепить научное и стратегическое присутствие в регионе. Между двумя центрами силы оказались астрономы, которым теперь приходится заниматься не только изучением звезд и галактик, но и учитывать вопросы дипломатии и геополитики — темы, далекие от самой сути их работы.

Брошенная дорога в пустыне Атакама и недостроенный телескоп в аргентинских Андах показывают, как борьба между двумя сверхдержавами может сделать из науки новое поле геополитической битвы с заранее известными проигравшими — учеными. Пока США и КНР продолжают спорить из-за этих проектов, астрономы теряют время, ведь они не могут работать с телескопами, потому что инструменты не введены в строй. Вернутся ли снова на эти объекты китайские специалисты — большой вопрос.