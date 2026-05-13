Александр Арменович: историк установил настоящее отчество Пушкина
Известный российский историк опубликовал в научном журнале «Вестник Клио» статью «Новые сведения о семье Александра Пушкина», посвящённую неизвестным страницам биографии родителей «Солнца русской поэзии».
Проанализировав сотню архивных материалов и неопубликованные воспоминания современников, исследователь пришёл к выводу – настоящее отчество поэта было не Сергеевич, а Арменович.
«В свидетельстве о рождении Александра Пушкина, которое было найдено мною в архиве, не упоминается никакой Сергей. В графе «отец» там написано Армен, а значит, так и звали папу поэта», – пишет автор.
В ближайшее время историк планирует обратиться в Минпросвещения с требованием внести изменения в школьную программу, а также собирается начать общероссийскую кампанию по «преданию гласности сведений об истинных корнях создателя литературного русского языка».
