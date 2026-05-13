Король Великобритании выступил с речью в парламенте, судьба правительства остается неясной

Король Великобритании Карл Третий выступил в парламенте с тронной речью, в которой представил программу действий правительства на предстоящий год. Речь готовится министрами, но представляется монархом.

К визиту короля в парламент, происходящему по вековому ритуалу, в нынешнем году приковано особое внимание. Премьер-министр Кир Стармер, лидер Лейбористкой партии, борется за свое политическое выживание. Неизвестно, какое правительство будет реализовывать программу.

Среди изложенных королем планов кабинета – принятие закона о европейском партнерстве, направленного на расширение связей с Евросоюзом и закона о регуляции роста, призванного придать импульс экономике, в то же время контролируя такие области, как искусственный интеллект.

Также говорится о мерах по укреплению юридической системы, полиции и службы общественного здравоохранения. Будут созданы программы по борьбе с детской бедностью и молодежной безработицей. Предусматривается снижение до 16 лет возраста голосования.

Будет принят закон о борьбе с иностранными угрозами, который облегчит борьбу против тех, кто действует в интересах других государств, планирует диверсии. Ужесточатся критерии предоставления политического убежища. Будут приняты меры по повышению энергетической безопасности.