Индекс счастья россиян упал до 15-летнего минимума

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что измеряемый им индекс счастья в апреле опустился до уровня 52%, что является самым низким показателем с 2011 года. По сравнению с мартом он снизился на 4%.

Респондентам задавали закрытый вопрос: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?» Положительно на него ответили 74% опрошенных, отрицательно – 22%.

Предыдущий отрицательный рекорд был установлен в сентябре 2011 года и составил 41%. «Медуза» отмечает, что именно тогда Владимир Путин объявил о намерении вернуться на пост российского президента.