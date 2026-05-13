 

В Амстердаме задержан израильтянин, подозреваемый в пересылке наркотиков

13.05.2026, 15:18, Разное
Полиция Нидерландов при содействии полиции Израиля задержала в Амстердаме 32-летнего гражданина Израиля, подозреваемого в отправке почтовых посылок с наркотиками из Нидерландов в Израиль.

По данным полиции, задержание стало результатом совместного расследования, продолжавшегося несколько месяцев. Следствие считает, что подозреваемый был частью хорошо организованной международной сети контрабанды, занимавшейся пересылкой крупных партий наркотиков из разных стран Европы в Израиль и другие государства.

Согласно материалам расследования, наркотики пересылались в почтовых посылках и маскировались с использованием сложных способов сокрытия, что свидетельствует о высоком уровне планирования, координации и оперативных возможностей сети.

В полиции заявили, что эта сеть представляла серьезную угрозу общественной безопасности из-за масштабов, географии и характера своей деятельности.

Расследование продолжается. Ожидаются новые задержания в Израиле и других европейских странах.

