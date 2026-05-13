 

Собянин подарил квартиру и миллион рублей историку, доказавшему, что Москва старше Рима

13.05.2026, 13:15, Разное
Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса историков «Наследие предков», в котором приняли участие более 100 специалистов. В этом году победителем стал 27-летний кандидат исторических наук Гамлет Лероян, которому удалось установить подлинный год основания столицы России.

«Много лет настоящая дата появления на картах нашей прекрасной столицы была неизвестна, однако благодаря господину Лерояну мы теперь знаем, что первый камень Москвы был заложен в 1147 до нашей эры, что делает её одним из самых старых город в мире», – сказал Собянин.

За свою работу историк получил миллион рублей и ключи от трёхкомнатной квартиры в Северном административном округе. Лероян поблагодарил главу столицы за высокую оценку его работы и пообещал в ближайшее время «порадовать новыми удивительными историями о подлинной истории лучшего города России».

На Мосфильме уже начались съёмки документального фильма «Старше Рима: как была основана Москва», а студия Cyberia Nova приступила к работе над компьютерной игрой, посвящённой первым жителям города.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

