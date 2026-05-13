 

Древнейшего ископаемого светлячка с большими глазами нашли в янтаре мелового периода  

13.05.2026, 13:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Неизвестный ранее вид светлячков назвали Cretoluciola birmana (от сreta — «мел» и luciola — «светлячок»). Он жил в среднем меловом периоде примерно 98-99 миллионов лет назад. Палеонтологи провели масштабный сравнительный анализ более 400 морфологических характеристик и последовательности генов, полученных от современных светлячков.

На основе полученных данных исследователи составили генеалогическое древо светлячков. Можно утверждать с вероятностью 99,7%, что найденный экземпляр представляет собой светлячка из семейства Luciolinae мелового периода. Значит, возраст современных представителей этого семейства составляет почти 100 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Древний светлячок — самец длиной всего 6,6 миллиметра с большими выпуклыми глазами и тонкими нитевидными усиками. Окаменелость оказалась очень высокого качества: удалось рассмотреть шесть сегментов брюшка и двусторонний орган свечения, похожий на те, что есть у современных светлячков.

Находка указала на то, что характерное для светлячков свечение и система мигания «включено — выключено» оставались неизменными на протяжении десятков миллионов лет. Вероятно, они, как и современные представители, использовали свечение для привлечения партнера и подачи предупреждающих сигналов.

Хотя открытие этого вида дает новое представление об эволюции светлячков, найденный экземпляр — лишь единственный известный его представитель. Чтобы составить полное представление об истории светлячков, необходимо изучить больше насекомых из древнего янтаря, а также собрать более обширную выборку современных светлячков.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.05 / Премьер-министр Испании поддержал Ламина Ямаля, отметившего чемпионство с палестинским флагом

13.05 / Собянин подарил квартиру и миллион рублей историку, доказавшему, что Москва старше Рима

13.05 / Индекс счастья россиян упал до 15-летнего минимума

13.05 / В Нидерландах совершено нападение на солдат NATO

13.05 / Загадочные голубые вспышки связали со столкновениями черных дыр и звезд Вольфа — Райе

13.05 / Гей-радар Главлита РФ заблокировал продажу учебников физики для десятого класса из-за упоминания закона Гей-Люссака

13.05 / Внутренняя иерархия подавила желание приматов играть друг с другом

13.05 / Новый сорбент смог уловить до 99,99% канцерогенного бензола

13.05 / Российская разработка повысила точность обнаружения утечек нефти в изношенных трубопроводах в удаленных районах

13.05 / В Сербии впервые в истории проходят совместные учения с NATO

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике