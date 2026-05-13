Польша выставила России счёт за содержание под стражей Александра Бутягина

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский передал МИД счёт за содержание в тюрьме археолога Александра Бутягина в размере 2.5 миллионов польских злотых. В эту сумму, по словам посла, входят «царские условия содержания, питание как в ресторане и ежедневный массаж, как того требуют европейские законы».

Эксперты МИД РФ в свою очередь заявили, что на самом деле в Польше стоимость содержания в тюрьме ненамного отличается от российских показателей. Поэтому министерство отказло в удовлетворении требований Польши. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по поводу прошедшего обмена 5 на 5 назвал этот счёт «филькиной грамотой» и пообещал дать асимметричный ответ.

Краевский в свою очередь заявил, что нежелание выполнять требования его страны «служит ещё одним, уже совершенно лишним доказательством финно-тюркского варварства русских», и в очередной раз напомнил, как в 1612 году Польша победоносно покинула «эту проклятую богом степь».

