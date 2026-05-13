 

Госдума разрешила Путину использовать армию для защиты россиян за рубежом

13.05.2026, 15:48, Разное
В среду, 13 мая, Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет президенту использовать армию для защиты российских граждан от преследований за рубежом.

Закон может применяться, в случае ареста, удержания, уголовного или иного преследования граждан РФ по решениям иностранных или международных органов, компетенцию которых РФ не признает. Кроме того, органы государственной власти РФ будут обязаны принимать необходимые меры по защите таких граждан в рамках своих полномочий.

Этим законом вносятся изменения в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне». В пояснительной записке говорится, что закон направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий иностранных государств.

