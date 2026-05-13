В Панаме в ДТП погибла туристка из Израиля и еще несколько израильтян пострадали

Израильтянка погибла и несколько граждан Израиля получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения микроавтобуса с автобусом в городе Ла-Чоррера в Панаме.

Смерть женщины была констатирована на месте, пострадавшие доставлены в местную больницу.

Международное подразделение организации ЗАКА совместно с МИД Израиля работают над доставкой тела погибшей для захоронения в Израиле и организацией эвакуации пострадавших для продолжения лечения на родине.