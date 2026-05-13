Премьер-министр Испании поддержал Ламина Ямаля, отметившего чемпионство с палестинским флагом

Испанский премьер-министр Педро Санчес поддержал футболиста Ламина Ямаля, который появился с палестинским флагом на параде в честь завоевания «Барселоной» титула чемпиона Испании.

«Наша страна признала государство Палестина. Мы с самого начала осудили нападение ХАМАСа, а позднее осудили геноцид, развернутый израильскими властями в секторе Газы. Осуждаем мы и незаконную оккупацию, поселенческую деятельность», – заявил политик.

«Необходимо политическое урегулирование, обеспечивающее мирное сосуществование Израиля и Палестины. Это означает не только доставку гуманитарной помощи, но прекращение безнаказанности и признание палестинского государства – так же, как Испания признает государство Израиль», – цитирует его сайт The Diplomat in Spain.